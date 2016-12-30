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بلعايب يعيد الاعتبار للغة الضاد

  • 30/12/2016
  • النهار الجديد
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بلعايب يعيد الاعتبار للغة الضاد تحميل الملف

ألزمت وزارة التجارة جميع المستوردين بضرورة وسم جميع منتوجاتهم المستوردة باللغة العربية، حيث تتم داخل التراب الوطني، على مستوى مستودعات المتعاملين الاقتصاديين أو المنشآت المتخصصة لمؤسسة أخرى.

ويأتي قرار الوزارة في إطار تحسين مناخ الأعمال، لاسيما الجوانب ذات الصلة بالتجارة عبر الحدود، وتسهيل الإجراءات الإدارية للرقابة على مستوى الحدود وكذا تقليص التكاليف عند الاستيراد.

وقد أصدر وزير التجارة، بختي بلعايب، القرار الذي يلغي قرارا سابقا لعمارة بن يونس، الذي كان يشترط وسم المنتجات باللغة الفرنسية!

موضوع : بلعايب يعيد الاعتبار للغة الضاد
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