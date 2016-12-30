انتهى عهد «السوسيال» في الجوية الجزائرية

قررت شركة الخطوط الجوية الجزائرية مراجعة كل الاتفاقيات التي وقعتها سابقا مع المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية والقاضية بمنح تخفيضات مختلفة عن رحلاتها لصالح موظفيها.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن القرار جاء لإعطاء دفع آخر للشركة وجعلها تدر أرباحا على الخزينة العمومية، وذلك من خلال مراجعة تلك الاتفاقيات الموقعة مع هذه الأخيرة منذ سنوات، وجعلها وفقا للأسعار المتداولة حاليا في السوق. ويأتي قرار الجوية من أجل تمكينها من تجديد الأسطول بشكل دوري والصمود أمام المنافسة القوية التي تواجهها، خصوصا خلال السنوات القادمة.