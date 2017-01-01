وزارة الدفاع الوطني تتواصـل بـ SMS

دعت مديرية الخدمة الوطنية المواطنين المولودين سنة 2000 للتقرب من بلديات إقامتهم لتسجيل أنفسهم في الإحصائيات الإجبارية التي تنطلق بداية من اليوم إلى غاية 300 سبتمبر القادم.

وأكدت مديرية الخدمة الوطنية، أن التسجيل إجباري وتمكن صاحبها من الاستفادة من جميع الحقوق، والتي من بينها الحصول على الإعفاء والإرجاء والتأجيل وفقا لقانون الخدمة الوطنية ساري المفعول.

وقامت مديرية الخدمة بالاستعانة بمتعاملي الهاتف النقال الثلاثة في الجزائر وإرسال رسائل نصية قصيرة لإعلام أكبر شريحة للتسجيل.