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الأخوان نكاز.. رِجل في فرنسا وأخـرى في الجـزائر

  • 01/01/2017
  • النهار الجديد
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الأخوان نكاز.. رِجل في فرنسا وأخـرى في الجـزائر تحميل الملف

أعلن شقيق رشيد نكاز، «جمال نكاز» المغترب في فرنسا عن عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية القادمة للدفاع عما أسماه الجالية المغاربية بفرنسا، ليكون بذلك قد سلك طريق شقيقه رشيد نكاز الذي كان قد ترشح أيضا في فرنسا قبل أن يتم إقصاؤه لتورطه في فضيحة شراء الأصوات، وبعدها اختار العودة إلى الجزائر طمعا في خوض غمار الاستحقاقات القادمة. شقيق رشيد نكاز صاحب «جمعية تحيا فرنسا وتحيا أوروبا»، يبحث هو الآخر عن التشهير لاسمه من خلال حملة انتخابية يعلم مسبقا أنه خاسر فيها، فيا ترى ماذا يريد الأخوان نكاز، واحد في فرنسا والآخر في الجزائر !؟

موضوع : الأخوان نكاز.. رِجل في فرنسا وأخـرى في الجـزائر
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