جامعة «أريس» تتبرّأ من الغشّاشين والمحتالين

يبدو أن صاحب ما يعرف بالمكمّل الغذائي «رحمة ربي»، توفيق زعيبط، يحاول بشتى الطرق التوصل إلى كذبة جديدة للتغطية على سابقتها، فبعد أن كان مجرد مساعد تمريض، حوّل نفسه إلى دكتور حائز على شهادة في الطب من جامعة سويسرا، وجد هذه المرة شبيهه في الاحتيال الذي قرر بيعه دكتوراه فخرية، حيث قام زعيبط بتصوير فيلم مع المدعو «محمد خير الغباني»، عميد كلية الشريعة سابقا في جامعة «أريس»، قبل أن يتم عزله من تمثيل الجامعة في سنة 2014، نتيجة إساءة واحتيال على الجامعة، والذي قام بمنحه هذه الشهادة الفخرية، لكن فرحة زعيبط لم تكتمل، قبل أن تصدر الجامعة مباشرة بعد توقيع عقد لتسويق هذا المكمّل الغذائي، بيانا تتبرّأ من هذا الأخير الذي يستخدم اسم الجامعة لبيع شهادات وهمية.