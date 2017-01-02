الجيش يفتح أبوابه لشبلات الأمة

شرعت مديرية مدارس أشبال الأمة لأركان الجيش الوطني الشعبي في فتح المجال أمام التلميذات الراغبات في الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم الثانوي بمدرسة أشبال الأمة في البليدة، لمزاولة دراستهن في أقسام نموذجية، بداية من الفصل الثاني من السنة الدراسية الجارية، فور الإعلان عن نتائج مسابقة القبول التي تنظم خلال الشهر الحالي. وتأتي العملية تكملة لإصلاح المنظومة التكوينية للجيش التي باشرتها القيادة العليا، منذ سنوات، والتي سمحت للعنصر النسوي بالانضمام لصفوف الجيش الوطني الشعبي في مختلف القوات والمديريات والمصالح، وكذا تقلد مختلف الرتب والمسؤوليات.