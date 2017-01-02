ليكنس يسترضي زوجته

ذكر الناخب الوطني، جورج ليكنس، زوجته أكثر من مرة، خلال الندوة الصحافية التي عقدها أمس بقاعة المحاضرات بملعب 5 جويلية، حيث أكد أنه لم يتحدث إليها مدة يومين بسبب انشغاله بإعداد القائمة النهائية التي ستشارك في نهائيات كأس أمم أفريقيا بالغابون، وهو الأمر الذي أثار تعليقات مختلفة لدى الحضور حول سر ذكر المدرب البلجيكي لزوجته التي قد تكون انزعجت منه، واشتكت عدم الاهتمام بها في هذه الفترة، مما جعله يذكرها في الندوة لتوجيه رسالة غير مباشرة لها عبر وسائل الإعلام إرضاء لها.