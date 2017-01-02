تخلاط عيني عينك باسم سوناطراك

نفى مصدر مسؤول بوزاة الطاقة إصدار أي إعلان لتوظيف عمال لشركاتها من جنسية هندية في المجمع، مضيفة أن كل المناصب التي يتم فتحها تمر عبر الوكالة الوطنية للتشغيل «أنام». كما استغربت المصادر ذاتها نشر مثل هذه الإعلانات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعود إلى سنوات ماضية، بهدف التحريض على إثارة الفوضى، كما أن هؤلاء استعملوا ختما مزيفا للمؤسسة، مع توقيع مناجير عام يحمل اسما أجنبيا، وهو الأمر الذي يدحض كل هذه الإشاعات.

ويطرح نشر هذا الإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من التساؤلات حول الأطراف التي تروّج مثل هذه الأكاذيب التي تستهدف مؤسسة وطنية حساسة لجأت في السنوات الماضية إلى اعتماد الشفافية في التوظيف، من خلال المرور على وكالة «أنام» تطبيقا لتعليمات الحكومة.