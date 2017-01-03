لجنة للبحث العلمي أو لـالتبزنيس

نصبت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لجنة جديدة تهتم بالبحث العلمي، مكوّنة من أطباء عامين ومساعدين ومسيري وكالات في مجال الصحة، بالإضافة إلى جمعية ناشطة في مجال التبرع بالأعضاء لا محل لها في الساحة.

والمعروف أن مجال البحث العلمي، بالإضافة إلى أنه يندرج ضمن مهام وزارة التعليم العالي، من المفروض أن يسند لأساتذة الطب، بالنظر إلى رصيدهم العلمي وخبراتهم الكبيرة، إلا أنه لم يرق أي أحد فيهم إلى هذا المستوى، بدليل قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي اتخذه، والقاضي بتوقيف منح درجة الامتياز لأساتذة الطب لعدم وجود أية بحوث علمية ملموسة في الساحة.