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ماجر يعتذر لروراوة

  • 03/01/2017
  • النهار الجديد
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ماجر يعتذر لروراوة تحميل الملف

قدم اللاعب والمدرب الأسبق لـ «الخضر»، رابح ماجر، اعتذاره للاتحادية الجزائرية لكرة القدم على عدم حضور الحفل التكريمي الذي أقامته الاتحادية على شرف اللاعبين السابقين الذين فازوا بكأس إفريقيا للأمم سنة 1990. 

وقال ماجر إنه ليس بوسعه الحضور للحفل بسبب ارتباطات مسبقة، موضحا أن الدعوة وصلته متأخرة بعض الشيء، وبهذا يكون ماجر قد اعتذر بطريقة غير مباشرة لرئيس الفاف محمد روراوة، بعد خلاف بين الرجلين استمر لسنوات، فهل ستكون بداية لعودة العلاقة بينهما إلى سابق عهدها؟ 

موضوع : ماجر يعتذر لروراوة
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تعقيب
1 Kamel الجزائر 2017/01/04
اتمنى ان تعود المياه الى مجراها ونطالب مجر ربح بقائدة المنتخب الوطني نحن بأمس الحاجة الى ابناء الوطن في خدمة البلاد والعباد وشكر
0
  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
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