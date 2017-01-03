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أبواق المخزن تصطاد في المياه العكرة

  • 03/01/2017
  • النهار الجديد
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أبواق المخزن تصطاد في المياه العكرة تحميل الملف

سارعت، أمس، العديد من وسائل الإعلام المغربية الموالية للبلاط الملكي إلى الاصطياد في المياه العكرة، وذلك بعد الاحتجاجات التي عرفتها بعض ولايات الوطن، حيث راحت تضخّم الأمر محاوِلة زرع الفتنة، ووصل الأمر بجريدة «الصباح» المغربية إلى إشاعة أكاذيب لا أساس لها من الصحة، وادّعت أن الجيش تدخل في الشارع لمنع أي انزلاقات.

ومعروف أن المخزن لا يفوّت أي فرصة إلا ويجند أبواقه لشن حملة شرسة للتحامل على الجزائر ومؤسساتها خدمة لمصالحه وابتزاز الجزائر الداعمة للقضية الصحراوية والرافضة للاستعمار المغربي.

موضوع : أبواق المخزن تصطاد في المياه العكرة
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تعقيب
1 محمد المودني - فاس فاس 2017/01/03
مع الأسف الشديد :
الإعلام بكل أصنافه أوجده مخترعوه ( العلماء الشرفاء ) أساسا لتوعية الناس ولإخبارهم ولتثقيفهم ولتوجيههم التوجيه الحسن وتكوينهم تكوينا نافعا ولتواصلهم وتقاربهم وتلاحمه وتعاطفهم فيما بينهم ..
لكنه في الوطن العربي استنسخوه وشوهوه إلى أن أصبح في معظمه مصيبة الشعوب .. يبدع في نحت الطغاة والخونة والفاسدين ، وفي تقديسهم وتعظيمهم وتبييض جرائمهم .. وفي استغفال واستحمار وتضليل وتنويم وتركيع الشعوب .. وفي نشر وتجذ ير وتعميق مشاعر الكراهية والحقد والبغضاء والعداء والتناحر فيما بينها ،، وإشعال بينها نيران الحروب والاقتتال والخراب والدمار
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2017/01/03
ومن ابواقه ايضأً قناة المغاربية المدعومة من المخزن لي زرع الفتنة في الجزائر
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3 alwadi france 2017/01/04
depuis 1975 l algerie tastadou fi al miah al akira le journal annahar maarouf au maroc tachiachte wa sabbane le maroc et le maroc n a rien dit de grave il n a dit que ce qui se passe chez vous walla hram alina wa hlal alikoume koulouha mamakoume franssa rah hta hiya tkalmate ala vos problemes walla franssa hit mamakoume
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4 AMADEL 2017/01/04
كما انكم لا تفوتون اية فرصة للاصطياد في المياه العكرة،نفس النهج،نفس الاسلوب،نفس التنائج.
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5 dtoz المملكة المغربية 2017/01/04
شيئ عادي نسيتم المرحوم محسن فكري أم حلال عليكم و حرام علينا
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6 ابن الجزائر اوروبا 2017/01/04
القطار يسير والكلاب تنبح ههههههههههه
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