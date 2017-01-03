أبواق المخزن تصطاد في المياه العكرة

سارعت، أمس، العديد من وسائل الإعلام المغربية الموالية للبلاط الملكي إلى الاصطياد في المياه العكرة، وذلك بعد الاحتجاجات التي عرفتها بعض ولايات الوطن، حيث راحت تضخّم الأمر محاوِلة زرع الفتنة، ووصل الأمر بجريدة «الصباح» المغربية إلى إشاعة أكاذيب لا أساس لها من الصحة، وادّعت أن الجيش تدخل في الشارع لمنع أي انزلاقات.
ومعروف أن المخزن لا يفوّت أي فرصة إلا ويجند أبواقه لشن حملة شرسة للتحامل على الجزائر ومؤسساتها خدمة لمصالحه وابتزاز الجزائر الداعمة للقضية الصحراوية والرافضة للاستعمار المغربي.
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الإعلام بكل أصنافه أوجده مخترعوه ( العلماء الشرفاء ) أساسا لتوعية الناس ولإخبارهم ولتثقيفهم ولتوجيههم التوجيه الحسن وتكوينهم تكوينا نافعا ولتواصلهم وتقاربهم وتلاحمه وتعاطفهم فيما بينهم ..
لكنه في الوطن العربي استنسخوه وشوهوه إلى أن أصبح في معظمه مصيبة الشعوب .. يبدع في نحت الطغاة والخونة والفاسدين ، وفي تقديسهم وتعظيمهم وتبييض جرائمهم .. وفي استغفال واستحمار وتضليل وتنويم وتركيع الشعوب .. وفي نشر وتجذ ير وتعميق مشاعر الكراهية والحقد والبغضاء والعداء والتناحر فيما بينها ،، وإشعال بينها نيران الحروب والاقتتال والخراب والدمار
2017/01/03