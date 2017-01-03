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سيفاوي «يتملّق» لأسياده ويروّج للفتنة في الجزائر

  • 03/01/2017
  • النهار الجديد
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سيفاوي «يتملّق» لأسياده ويروّج للفتنة في الجزائر تحميل الملف

يبدو أن الصحافي، جمال شيفونة، المعروف إعلاميا بـ»محمد سيفاوي»، لا يفوت فرصة يظهر فيها على القنوات الفرنسية إلا ويحاول تسويد الوضع في الجزائر ويسعى إلى صنع من «الحبّة قبّة»، وفي نفس الوقت يستغل الوقت للتملق لأسياده في فرنسا والكيان الصهيوني لعل وعسى يحصل على الرضى منهم.

وفي آخر خرجاته على قناة «بي أف أم تي في» الفرنسية المعادية للإسلام، أطل علينا هذا العميل بتحليلات في الحقيقة ليست جديدة، حيث راح يسود صورة الجزائر من كل النواحي في محاولة منه لإثارة الفتنة إرضاء لأسياده، ويدافع في الوقت ذاته عن الرئيس الفرنسي «فرانسوا هولاند» ويصوره على أساس أنه سلطان زمانه، وقال إنه لا تكفيه 5 سنوات لمحاربة الإرهاب، فإلى متى تستمر هذه الأبواق في خدمة أسيادها على حساب إثارة الفتنة في البلاد؟

موضوع : سيفاوي «يتملّق» لأسياده ويروّج للفتنة في الجزائر
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تعقيب
1 رحيم algeria 2017/01/04
كل لقواودة نتاع فرانسا ماتوا ذلال ودواء هؤلاء العملاء هو القتل، مع العلم ان الدولة الجزائرية تساهلت وتسامحت كثيرا مع هؤلاء الاعداء ، والشيئ المحير لمذا سلك الصحافة والمحامون هم من تكثر فيهم الخيانة ....وهل الخيانة او العمالة للاجنبي شرط من شروط هذه الوظائف ؟؟؟؟ سؤال محير فعلا.
0
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2017/01/04
il n a dit que la verite qui ne vous plaisez pas
0
  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
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