واشنطن تصفع محمد السادس

وجهت كتابة الدولة للخارجية الأمريكية صفعة قوية للمخزن المغربي، وذلك بعدما نشرت القائمة الأخيرة للبلدان غير المستقلة والتي تضمنت الأراضي الصحراوية، وهو ما يعني أنها رسالة مباشرة من الإدارة الأمريكية تتضمن عدم اعترافها بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.

وقد أبقت كتابة الدولة التي أدرجت في نهاية 2016 بعض التغييرات على هذه القائمة على موقفها حول الصحراء الغربية، مؤكدة أن سيادتها لا تزال تنتظر التحديد، وهو ما يعني أن واشنطن رفضت بشكل قطعي المطالب الوهمية للمغرب حول إقليم الصحراء الغربية المحتلة.