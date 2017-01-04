ندرة مفتعلة للأدوية

تشهد العديد من الصيدليات، هذه الأيام، انقطاعا في الأدوية على خلفية انشغال الممونين بإعداد الحصيلة السنوية لـسنة 2016، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على تزودها بالأدوية الأساسية، خاصة تلك المندرجة في الجدول الخاص بالأمراض العصبية، حيث يضطر المرضى إلى التنقل من صيدلية إلى أخرى علهم يضفرون بعلبة «تحت الطابلة»، وهي الطريقة التي أصبح يلجأ إليها الصيادلة عملا بالمبدإ القائل «يقراو للزمان عقوبة»، إلا أن المريض هو من يدفع في كل مرة الثمن.. فهل يتحرك بوضياف لوقف مثل هذه التلاعبات؟