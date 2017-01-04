خالوطة عند المرقّين العقاريين

أعلنت المنظمة الوطنية للمرقّين العقاريين، أن الجمعية العامة الانتخابية التي كان مقررا انعقادها في 12 جانفي الجاري، تم إلغاؤها بعد عقد المنظمة لمجلسها الوطني في 22 ديسمبر الماضي، موضحة أنه تم تعزيز صحراوي محمد كرئيس لها وتوسيع المكتب الوطني التنفيذي إلى 15 عضوا. ويبدو أن الأزمة التي تعرفها المنظمة حديثة النشأة، دفعت رئيسها محمد صحراوي إلى مراوغة معارضيه وعقد جمعية عامة تم خلالها إضافة أعضاء جدد وإلغاء الجمعية الانتخابية القادمة لقطع الطريق أمامهم.