أسرع ترقية في العالم لابنة خالة الوزيرة

تحصلت ابنة خالة وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى فرعون، على ترقية في ظرف قياسي لا يتجاوز أقل من أسبوعين من توظيفها في مؤسسة اتصالات الجزائر بالقسم التجاري، حيث عينتها في منصب حساس جدا كمديرة للتسويق والاتصال بشركة «موبيليس»، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الاستغراب لدى إطارات الوزارة والمؤسستين، كون الوزيرة تجاهلت كلية شروط التعيين في هذا المنصب، في وقت شنّت حملة إقالات الإطارات في اتصالات الجزائر.

وتواصل فرعون سلسلة إقالة إطارات القطاع ذوي الخبرة، في تحد جديد للجميع وغير آبهة لأحد، وتحاول بكل الأساليب السيطرة على جميع المناصب الحساسة في القطاع لفرض نفسها وتمرير كل ما تريده. ووعلق العارفون بخبايا القطاع، بأن هذه الترقية التي تمت في ظرف قياسي لم يسبق أن حدثت في العالم بهذه السرعة، وإنما ابتدعتها الوزيرة فرعون لأن المعنية ابنة خالتها.. ولله في خلقه شؤون!