عندما تغلب الحكمة منطق القوة في التعامل مع الاحتجاجات

تمكن رجال الشرطة خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها بعض ولايات الوطن، من التحكم في الوضع جيدا، حيث لم تسجل أي إصابات في صفوف المحتجين بالرغم من الاستفزازات الكثيرة التي تعرضوا لها، حيث حرص الأعوان على تأمين الممتلكات العمومية والخاصة ووقفوا بالمرصاد ضد دعاة التخريب، وتم توقيف عشرات المخربين في وقت قياسي.

وتعامل أعوان الأمن الوطني بحكمة كبيرة مع الوضع مما جعلهم يساهمون في تهدئة الوضع وتفادي أي انزلاقات خطيرة قد تزيد الطين بلة، حيث استفادوا من تجربتهم السابقة في التعامل مع احتجاجات سنة 2011.

وقد تلقى رجال الشرطة إشادة من قبل المواطنين الذين عبروا عن تقديرهم ليقظة وحسن تعامل هؤلاء مع بعض المراهقين الذين أثاروا هذه الاحتجاجات.