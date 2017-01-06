أمراء السعودية يفضلون الصيد في المنيعة

حلّ أمير من الأسرة السعودية، نهاية الأسبوع، بصحراء المنيعة بولاية غرداية في رحلة لصيد «الحبار» و«الغزال».

وكان الوفد الملكي يضم مئات من الحشم والخدم في مهمة تحضير المخيم الذي سيقضي فيه الأمير عطلته الشتوية، وقد شرعت السلطات الأمنية المختصة في عملية تأمين كل المحاور والمسالك التي تقع في محيط المنطقة لأجل ضمان حمايتهم.

وتعد المنيعة من بين المناطق التي يقصدها أمراء الخليج في السنوات الأخيرة بعدما كانوا يفضلون النزول في صحراء الوادي والبيض، فما سر تغيير الوجهة إلى ولاية غرداية؟