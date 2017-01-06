الرئيسية عيون و أذان جاب الله يُخلط بين السياسة والفتوى

جاب الله يُخلط بين السياسة والفتوى

  • 06/01/2017
  • النهار الجديد
  • 1216
  • 2
جاب الله يُخلط بين السياسة والفتوى تحميل الملف

رد رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، الشيخ عبد الله جاب الله، بطريقة مباشرة على مشايخ السلفية الذين حرّموا الاحتجاج والمسيرات، مضيفا أنه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بمسيرة سياسية في مكة أثناء الجهر بالدعوة الإسلامية.

وتساءل جاب الله عن أي بدعة يتحدث هؤلاء أثناء تنظيم المسيرات السلمية للمطالبة بحقوقهم، مشيرا إلى أنه من يقوم بهذه الأخيرة لرفع الظلم له أجر كبير عند الله، وعلق الحضور بأن الشيخ جاب الله تحوّل من رئيس حزب إلى مفتي وأفتى بجواز المسيرات!

موضوع : جاب الله يُخلط بين السياسة والفتوى
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0

إقرأ أيضا في النهار أونلاين

(2 )

تعقيب
1 عمر تلمسان 2017/01/07
بسم الله الرحمن الرحيم
أظنه تعلم من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من فلم الرسالة المشبوه.
0
تعقيب
2 المسلمة وهران 2017/01/07
لكن يا اخ نحن مسلمون . و انت تميل الى الفتنة. و عندما تقوم الفوضى تشد الرحال الى الخارج. خارجي و محتال.
0
  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: