جاب الله يُخلط بين السياسة والفتوى

رد رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، الشيخ عبد الله جاب الله، بطريقة مباشرة على مشايخ السلفية الذين حرّموا الاحتجاج والمسيرات، مضيفا أنه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بمسيرة سياسية في مكة أثناء الجهر بالدعوة الإسلامية.

وتساءل جاب الله عن أي بدعة يتحدث هؤلاء أثناء تنظيم المسيرات السلمية للمطالبة بحقوقهم، مشيرا إلى أنه من يقوم بهذه الأخيرة لرفع الظلم له أجر كبير عند الله، وعلق الحضور بأن الشيخ جاب الله تحوّل من رئيس حزب إلى مفتي وأفتى بجواز المسيرات!