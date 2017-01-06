مساهل يحنّ إلى زمن اللوبيا

نشر وزير الشؤون المغاربية والإفريقية وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، على حسابه في «تويتر»، صورة له داخل المحل الشهير لبيع طبق الفاصولياء بحي طنجة الشعبي في العاصمة رفقة الطباخين، وعلّق عليها بقوله: «فترة راحة ولحظات كبيرة من الاسترخاء والعيش المشترك». ويبدو أن الوزير مساهل يحن إلى أيام زمان، كان يقصد فيها هذه الأحياء الشعبية، في العاصمة لتناول هذه الأطباق المشهورة بالمطاعم الشعبية. فهل هي رسالة ديبلوماسة من الوزير أم أنها مجرد حنين للأيام الخوالي التي كان خلالها بعيدا عن كل البروتوكولات؟