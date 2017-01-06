فرعون واللعب بـالكابوس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى فرعون، وهي تحمل في يدها مسدسا وتصوبه نحو الأعلى وعلى محياها ابتسابة عريضة.

وحسبما تظهره الصورة، فإن فرعون كانت في نشاط رسمي واستعانت بمسدس أحد حراسها الشخصيين، وقد أثارت الصورة موجة من التعليقات لدى مواقع التواصل الاجتماعي الذين تساءلوا عن الصفة التي تحمل فيها الوزيرة المسدس، خصوصا أنها كانت في نشاط رسمي، أم أن الوزيرة المراقهة تريد فقط اللعب كما تلعب حاليا بقطاع جد حساس في الجزائر وتعبث به كما تريد أمام مرأى ومسمع الجميع من دون أن تجد من يضع لها حدا.. ولله في خلقه شؤون !