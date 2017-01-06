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فرعون واللعب بـالكابوس

  • 06/01/2017
  • النهار الجديد
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فرعون واللعب بـالكابوس تحميل الملف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى فرعون، وهي تحمل في يدها مسدسا وتصوبه نحو الأعلى وعلى محياها ابتسابة عريضة.

وحسبما تظهره الصورة، فإن فرعون كانت في نشاط رسمي واستعانت بمسدس أحد حراسها الشخصيين، وقد أثارت الصورة موجة من التعليقات لدى مواقع التواصل الاجتماعي الذين تساءلوا عن الصفة التي تحمل فيها الوزيرة المسدس، خصوصا أنها كانت في نشاط رسمي، أم أن الوزيرة المراقهة تريد فقط اللعب كما تلعب حاليا بقطاع جد حساس في الجزائر وتعبث به كما تريد أمام مرأى ومسمع الجميع من دون أن تجد من يضع لها حدا.. ولله في خلقه شؤون !

موضوع : فرعون واللعب بـالكابوس
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تعقيب
1 alayat algeria 2017/01/07
هدا المسدس لي في يد الوزيرة فرعون اسمه مسدس اشارة في المصطلحات العسكرية ولا يستعمل للحراسة ولا القتل
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2 salah N.Y.C 2017/01/07
حسب معلوماتي هذا مسدس اشارة يستعمل في كثير من الاعمال منها اطلاق شارة الالعاب في العدو او الماراتون وغيرها عندما تزودونا بخبر زودنا بمعلومات اكثر ولا تلعبوها بالي راكم جريد صفراء او ديلي ميل مثلا يا جرائد الاستحمار
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3 احمد غليزان 2017/01/07
كانت تحمل مسدسا وتلعب به , الم تنضروا الى الذين يلعبون هم واولادهم باموال الجزائر . تتكلمون على انها اقالت عدة مسؤولين في قطائها , من هم هؤولاءي الطغات الذين بسببهم بقي القطاء جد متخلفا .
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