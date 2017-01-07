ارتفاع نسبة الطلاق يجرّ مسلم إلى البرلمان

وجّه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، حسن عريبي، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، يطالبها بالتدخل للحد من ظاهرة الطلاق التي هي في ارتفاع مخيف بسبب ما أسماه غياب استراتيجية واضحة للوقاية منها طبقا للشرع والواقع ومدخل الحل. وأكد النائب أن الأسرة الجزائرية أصبحت تنافس نظيرتها الغربية في أرقام الطلاق المسجلة، فكل 10 دقائق تسجل حالة طلاق و6 حالات كل ساعة وكل يوم 114 حالة بمعدل أكثر من 60 ألف حالة سنويا وبمعدل أكثر من 100 ألف طفل ضحية لهذا الطلاق سنويا، وزيادة على ذلك فإن معدل الطلاق يرتفع بنسبة 7 من المائة كل سنة.