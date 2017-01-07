طلعي لا يفرّق في الترقيات

باشرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عملية ترقيات في صفوف مستخدميها في مختلف المناصب، بالإضافة إلى عملية ترسيم للمتعاقدين الذين انتهت عقودهم بصفة رسمية، والذين أثبتوا أحقية مكانتهم في مناصبهم. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العمليات التي باشرتها المؤسسة جاءت بالتنسيق بين المديرية العامة للمؤسسة والمصالح المركزية لوزارة النقل، حيث جاءت هذه الترقيات للعمال من دون أي جهوية أو محسوبية وشملت جميع مستخدميها، وذلك تطبيقا لتعليمات وزير النقل والأشغال العمومية، بوجمعة طلعي.