تبون قلبو معمر وفرغو

وجّه وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، رسالة قوية إلى ما أسماهم بدعاة «التيئيس» والمعارضة التي تريد تسويد كل شيء في الجزائر، وقال تبون إن برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتسكين الجزائريين يسير بوتيرة متسارعة ويتجسد يوما بعد يوم رغم أنف هؤلاء الحاسدين الذين أعماهم الحسد من كل هذا المشاريع السكنية الكبيرة التي استطاعت القضاء تقريبا على أزمة السكن في الجزائر. ولم يفوت الوزير الفرصة لتقديم التحية لسكان ولاية بجاية والتي قال إنها الولاية الوحيدة التي لا توجد بها بيوت قصديرية، وأضاف الوزير الذي قال «خلّوني نفرّغ قلبي»، إن هؤلاء تزعجهم المشاريع السكنية التي أنهت عهد الاحتجاج في قطاع السكن.