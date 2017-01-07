الشاب خالد مؤذّن بالجامع الأعظم

تنبأ الشيخ أبوجرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم السابق، خلال استضافته في إحدى القنوات الخاصة، بأن الشاب خالد سيعتزل الغناء وسيتفرغ ليصبح مؤذنا في المسجد الأعظم بالجزائر العاصمة. وقال أبو جرة سلطان، إن الشاب خالد لا ينقصه شيء، وقد كسب المال والشهرة واسمه معروف عالميا، وهو ما يسمح له بإعادة مراجعة نفسه والتوبة إلى الله مستقبلا. وجاء رد أبو جرة تعليقا على تصريح الشاب خالد في إحدى القنوات المصرية التي قال إنه «يتمنى رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام قبل موته».