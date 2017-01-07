بن غبريت تحتفل برأس السنة الأمازيغية 2967

وجّهت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، تعليمة إلى كل مديريات التربية تأمرها بإحياء ذكرى رأس السنة الأمازيغية 2967 من خلال تسطير برنامج بالمناسبة في جميع المؤسسات بمراحلها الثلاث من خلال تنظيم أنشطة بيداغوجية وثقافية وفنية بالتنسيق مع المديريات الولائية للثقافة والسياحة والبيئة. ودعت الوزيرة بن غبريت إلى تقديم درس حول المناسبة خلال الفترة الصباحية يتناول القيم الاجتماعية والاقتصادية للذكرى لإبراز الموروث التاريخي والحضاري الأمازيغي.

كما دعت الوزيرة إلى ضرورة إيلاء أهمية كبيرة للحدث وموافاة مديرية الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي بتقرير مفصل عن مجريات العملية مدعما بالصور.