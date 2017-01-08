بن قدور يبحث عن 40 مفتشا رئيسيا

أعلنت المديرية العامة للجمارك عن فتح مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف 40 مفتشا رئيسيا للمترشحين البالغين 23 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة للحائزين على شهادة في تخصصات الاقتصاد الجمركي والجبائي والعلوم القانونية والإدارية والعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.

وتتضمن المسابقة أيضا توظيف متصرفين إداريين للحائزين على ليسانس ونفسانيين عياديين في الصحة العمومية، وذلك لتوظيفهم في الهياكل المركزية والمفتشيات الجهوية.