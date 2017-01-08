أمريكا تكوّن الإطارات الجزائرية

ستطلق السفارة الأمريكية في الجزائر مبادرة الشرق الأوسط «MEPI» لفائدة الطلبة الجزائريين الذين سيستفيدون من تكوين أكاديمي في اللغة الإنجليزية وآلية البحث عن العمل، بالإضافة إلى تلقينهم دروسا حول كيفية التعامل مع المؤسسات المدنية.

ويشترط على الطلبة الراغبين في الاشتراك في البرنامج الذي سيفتح بداية من 25 جوان إلى غاية 7 أوت 2017، أن يكونوا ذوي مستوى عال في اللغة الإنجليزية وحاصلين على شهادة جامعية بعد التدرج، وتقبلهم قضاء شهر رمضان والعيد بالولايات المتحدة الأمريكية.