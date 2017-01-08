المهرّج معوّل على خلاها

نشر رشيد نكاز على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، تسجيل فيديو يدعو فيه الشباب بولاية بجاية إلى التظاهر في ذكرى الاحتفال برأس السنة الأمازيغية «يناير»، وضرب موعدا للشباب يوم الخميس القادم بمطار بجاية، في محاولة منه لاستغلال هذه المناسبة التي يحتفل بها الجزائريون في جميع المناطق للتحريض على الفوضى والخروج إلى الشارع، حتى يرضى عليه أسياده في الضفة الأخرى، الذين لا يهنأ لهم بال حتى يروا الجزائر مثل ليبيا وسوريا اللتين دمروهما وشردوا شعبهما.

ويبدو أن «النقاز معول على خلاها» بكل الطرق، والدليل أنه لا يدع فرصة إلا ويستغلها للدعوة للتظاهر وتخريب البلاد، ببساطة لأنه لا يملك ما يخسره في الجزائر، لأن كل مستثمراته وأمواله في الضفة الأخرى، لكن من اليقين أن الأمازيغ الأحرار سكان ولاية بجاية لن يسمحوا لهذا المهرج بتمثيل مسرحياته وإفساد احتفالاتهم.