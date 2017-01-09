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كريدي الستينات ينتظر التسديد

  • 09/01/2017
  • النهار الجديد
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كريدي الستينات ينتظر التسديد تحميل الملف

اعترف وزير المالية، حاجي بابا عمي، بتراكم الديون الضريبية غير القابلة للتحصيل، والتي تعود إلى سنوات الستينات، بسبب عدم عصرنة المديرية العامة للضرائب على جميع المستويات.

وأفاد بابا عمي بأن الديون الضريبية المتراكمة على مر السنين يستحيل تحصيلها من طرف الخزينة العمومية، وبالتالي بات التفكير في تصفيتها أكثر من ضرورة وفقا للمسارات الدولية المعمول بها، وتسمح عملية تصفية الديون الضريبية التي لا يمكن تحصيلها بإعادة كتابة سليمة وحقيقية لحسابات الدولة.

موضوع : كريدي الستينات ينتظر التسديد
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