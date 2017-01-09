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اللـواء يستفيـد من التجربة الألمانية

  • 09/01/2017
  • النهار الجديد
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اللـواء يستفيـد من التجربة الألمانية تحميل الملف

قام السفير الألماني بالجزائر، ميكائيل زينر، بزيارة مجاملة للمدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل بمقر المديرية، حيث تحدث الطرفان حول تعزيز ودعم التعاون الثنائي بين شرطة البلدين في ميادين مختلفة، كالتكوين والتدريب والشرطة العلمية والتقنية، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب بهدف مواجهة كل أشكال الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب والتطرف العنيف. وقد سلم اللواء هامل كتابا للديبلوماسي الألماني حول سيرة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر.

موضوع : اللـواء يستفيـد من التجربة الألمانية
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