وزراء سلال عين على المزوقة وعين على المعلقة

دخل وزراء حكومة عبد المالك سلال في مفاوضات متقدمة مع الأحزاب السياسية المنتمين إليها، وذلك للظفر برؤوس القوائم في ولاياتهم التي ينتمون إليها في الانتخابات التشريعية القادمة لكي يضمنوا مقعدا برلمانيا في العهدة المقبلة، والذي سيمنحهم فرصة أخرى للعودة إلى الاستوزار كون الحكومة القادمة ستكون من الأغلبية، حسبما ينص عليه الدستور الجديد. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الوزراء المتحزّبين في الحكومة يعملون جاهدين على ضمان البقاء في كراسيهم على الأقل حتى بداية الحملة الانتخابية التي يكون فيها الوزير المترشح ملزما بتقديم الاستقالة لخوض الحملة، وذلك لضمان تنشيط حملة مسبقة بوزن صفة الوزير حتى ولو كانت سرية، بدليل أنهم يعقدون «اجتماعات» مغلقة مع أعيان وممثلي أحزابهم بالولايات.