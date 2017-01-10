التقشف يضرب صندوق الزكاة

يبدو أن سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة مسّت حتى صندوق الزكاة، حيث راح بعض المديرين الولائيين للشؤون الدينية يصدرون تعليمات بجمع التبرعات لفائدة الصندوق برفع القيمة المالية السنوية له بعدما لاحظوا تقلص عائداته بسبب إعراض المزكين عن هذا الأخير وتقلص المزكين بسبب الأزمة المالية التي مست أيضا كبار رجال المال والأعمال بسبب تراجع أرباحهم في السنتين الأخيرتين، وقد استنجد الأئمة بالمصلين لرفع حجم أموال الصندوق إرضاء لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى.