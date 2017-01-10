بن حمادي مستشارا إعلاميا للأمين العام الأفلان خلفا لخلدون

عين الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الدكتور جمال ولد عباس، الوزير السابق عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، موسى بن حمادي، مستشارا للأمين العام للحزب للإعلام والاتصال.

ويعد الوزير الأسبق وعضو المكتب السياسي، موسى بن حمادي، من بين إطارات الحزب العتيد الذي أثبت كفاءته في التسيير والنضال السياسي في الأفلان، حيث يعول عليه الحزب في الفترة القادمة لتغطية الفراغ الإعلامي الذي كان يعاني منه الحزب، كما يأتي تعيين بن حمادي بعد استقالة عضو المكتب السياسي للحزب المكلف بالإعلام حسين خلدون.