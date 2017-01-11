فنان مغربي يطلب اللجوء إلى الجزائر

طلب الممثل والمخرج المغربي «شفيق سحيمي» اللجوء السياسي إلى الجزائر بسبب ما أسماه «الظلم» الذي تعرض له في وطنه المغرب، حيث وجه رسالة إلى الملك المغربي، محمد السادس، عنونها بذكرى وثيقة الاستقلال، قال فيها إنه تعرض لتآمر من مدير القطب العمومي للملك والاستيلاء على أعماله الفنية من دون احترام العقد المبرم بينهما.

وقال السحيمي في حسابه الخاص على «فايسبوك»، «قررت اللجوء إلى الجزائر أين أمارس حقي في الإبداع، وسأعمل كل ما بوسعي لمنع بث أي صورة ولو واحدة من أعمالي على تلفزة مدير القطب العمومي العرايشي.