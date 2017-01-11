حجار يحقّق في جامعة وهران

أكد وزير التعليم العالم والبحث العلمي، الطاهر حجار، أنه أوفد لجنة تحقيق لإجراء تحريات معمقة بقسم الفيزياء التابع لكلية العلوم الدقيقة لجامعة وهران 1 حول تجاوزات في حق طالبين شاركا في مسابقة الالتحاق بالتكوين في الدكتوراه في ذات القسم.

وقال الوزير في رده على سؤال للنائب، حسن عريبي، حول التجاوزات التي تكون قد حصلت بعد تنظيم مسابقة الالتحاق بالتكوين في الدكتوراه في تخصص «علوم ونشاطات ذات المخاطر» بقسم الفيزياء التابع لكلية العلوم الدقيقة لجامعة وهران 1، إنه سيتم في كل الحالات اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها طبقا للقانون، وذلك في ضوء النتائج التي ستخلُص إليها اللجنة.