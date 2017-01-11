راتب شكيب خليل على المكشوف

نشر وزير الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل، أول كشف راتب شهري له بشركة «سوناطراك» التي التحق بها في 15 ديسمبر 1970، غير أنه لم يوضح أسباب نشره في هذا الوقت بالذات. ويظهر كشف الراتب أن الوزير الأسبق كان يتقاضى 3 آلاف و160 دينار في تلك السنة، وهو مبلغ كبير آنذاك ويعادل حاليا حوالي 30 مليون سنتيم، وتم توظيفه بعدما كان قد عمل في شركتين أمريكيتين للبترول، ويبدو أن شكيب خليل قد قرر كشف راتبه في صفحته لتمكين الجميع من الاطلاع على مساره المهني وكيف تدرج في المناصب إلى غاية تعيينه وزيرا للطاقة والمناجم.