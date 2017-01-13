بدوي يستفيد من التجربة الصينية

وقّعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية 4 مشاريع تكوين مع الأكاديمية الصينية للحكامة للتعاون المشترك بين الجزائر والصين، في مجال تبادل الخبرات واكتساب معطيات جديدة في مجال التسيير. وتضمن الاتفاق القيام ببحوث ميدانية حول عمل الإدارة من 2016 إلى غاية 2018، تتضمن مخطط عمل تم إنجازه في دورتين تكوينيتين خلال سنة 2016؛ الأولى حول موضوع محور المالية المحلية في العاصمة الصينية بكين، والثانية حول تسيير الموارد البشرية، والتي اختيرت ولاية الوادي لاحتضانها.