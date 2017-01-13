لا يزال وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة، يواصل سلسلة المساعي واللقاءات مع نظرائه في الدول المنتجة للنفط للتوصل إلى اتفاق نهائي لتخفيض الإنتاج لعودة الأسعار في السوق النفطية إلى سابق عهدها.

وقد عقد الوزير بوطرفة نهاية الأسبوع على هامش المنتدى الخاص للمجلس الأطلسي للطاقة الشاملة اجتماعا مهما بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، مع نظرائه من السعودية والعراق والكويت، بحضور الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وهو ما جعل المتابعين للشأن الطاقوي يعلقون بالقول إن بوطرفة «لا يكلّ ولا يملّ» لمواصلة المحادثات لاستعادة الاستقرار للسوق النفطية.