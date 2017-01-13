ابن عميروش وشقيقة معطوب «أحرار» في التشريعيات

من المنتظر أن يترشّح القيادي في حزب التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية، نور الدين آيت حمودة، وشقيقة الفنان الراحل معطوب الوناس، مليكة معطوب، في قائمة حرة في الانتخابات التشريعية القادم.

ونقل موقع «سبق برس»، أن نجل العقيد عميروش اختار الترشح للتشريعيات المقبلة في قائمة حرّة، بعدما أقصي من «الأرسيدي»، مضيفا أن هذا الأخير يتلقى دعما من شخصيات ثقيلة، على غرار شقيقة المغني الراحل، معطوب الوناس، التي من المتوقع أن تترشّح معه في القائمة. وفي حال ترشّح ابن العقيد عميروش في قائمة الأحرار، فإنه سيوجه صفعة قوية لحزبي «الأرسيدي» و«الأفافاس»، ومن المنتظر أن يحصل على أغلبية المقاعد.