الجيش يتدخّل في تيزي وزو

تدخّلت عناصر من الجيش الوطني الشعبي بولاية تيزي وزو لفك العزلة عن المناطق التي ضربتها الثلوج، إثر التقلبات الجوية الأخيرة، وهو الأمر الذي لقي استحسانا كبيرا من سكان الولاية. وقامت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي للولاية بالتدخل على مستوى منطقتي «إبودرارن» و»تاخوخت» وفتح عدة طرقات مغلقة ومساعدة مواطنين عالقين بفعل التساقط المستمر للثلوج. ومن جهتها، أكدت قيادة الجيش الوطني الشعبي عن استعداد وحداتها الدائم للتدخل وفك العزلة وتقديم الدعم والعون والتضامن مع المواطنين في جميع المناطق المتضرّرة، من خلال تسخير الآليات والوسائل المناسبة.