منح للعلاج في الخارج للمغتربين

لا تزال منح العلاج في الخارج وكيفية منحها تثير الكثير من الجدل على مستوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث تسببت هذه الأخيرة في تنزيل رتب مسؤولين بعد اكتشاف تلاعبهم بمنح العلاج واستفادة مغتربين جزائريين منها على حساب مرضى هم في أمس الحاجة إليها.

وبمجرد تفطّن الوزارة لهذه الفضيحة لجأت مصالح الغازي إلى تغييرات جذرية في ذات المصالح، مع فتح تحقيق وجرد واسع لتحديد المستفيدين من هذا النوع من المحاباة الذي كلّف الخزينة العمومية ملايين الأورو!