عودة المفاوضات مع OMC بعد 34 شهرا

وجه وزير التجارة، بختي بلعايب، دعوة إلى الرئيس الجديد لمجموعة العمل لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة الجديد، الأورغوياني الجنسية، القيام بزيارة إلى الجزائر العاصمة للتطرق إلى المراحل المقبلة في إطار أشغال مجموعة العمل، والتي لم تجتمع منذ مارس 2014. ويعد هذا الرئيس السادس لمجموعة العمل لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة بعد نهاية عهدة سابقه في ماي 2016؛ فهل ستكون زيارة الرئيس الجديد بداية لبعث المفاوضات من جديد، بعد 36 شهرا عن آخر اجتماع للطرفين؟