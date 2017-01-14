الأولوية لأصحاب الدار في "بوينان"

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، بأن سكنات البيع بالإيجار "عدل" المنجزة بالمدينة الجديدة "بوينان"، ستخصص لمكتتبي ولاية البليدة، والفائض منها يوجه لسكان العاصمة، مضيفا بأن إسكان مكتتبي "عدل" يتم وفقا للإطار التسلسلي وعملية التسجيل الأولية، وليس هناك فرق بين سكان ولاية وأخرى. وكشف الوزير في رده على سؤال شفوي للنائب ورئيس حزب صوت الشعب قيد التأسيس، لمين عصماني، حول الكوطة المخصصة لمكتتبي "عدل" المنجزة وغير المنجزة بالمدينة الجديدة "بوينان" عن إضافة 9 آلاف وحدة سكنية للبليديين، والتي منحت لها مجموع 20 ألف مسكن، في حين تم منح كوطة بـ 30 من المائة في المشاريع السكنية المنجزة في تراب الولاية، على غرار الأربعاء.