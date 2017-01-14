الدلاع ممنوع في مدرجات الكان

منع منظمو كأس أمم إفريقيا التي أعطيت إشارة انطلاقتها أمس في الغابون، أنصار المنتخبات المشاركة من إدخال عدة أنواع من المأكولات، على غرار فاكهة "الدلاع"، إلى مدرجات الملاعب الأربعة التي ستحتضن مباريات "الكان"، وذلك لتجنب رشق أرضية الميدان وتجنب استخدامها للاعتداء على المناصرين في حال وقوع مناوشات بينهم. وقد توعّدت الجهات المنظمة في الغابون بفرض عقوبات على جميع الأنصار المخالفين للتعليمات التي تعدّ سابقة أولى من نوعها في مثل هذه المنافسات القارية.