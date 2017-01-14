جمعية "روتاري" بريئة من التعزية في شمعون بيريز

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن مصالحه المختصة استدعت رئيس الجمعية الوطنية "نادي روتاري الجزائر" لمساءلته حول بعض التصرفات، والتي من بينها التطاول على العلامة عبد الحميد بن باديس وتقديم التعزية في وفاة رئيس الاحتلال الإسرائيلي "شمعون بيريز". وذكر الوزير بدوي في رده على سؤال للنائب حسن عريبي في هذا الصدد، أن بيان التعزية صدر عن رئيس سابق لمجلس إدارة "روتاري الحرية" بغيليزان، وقد اتخذت الجمعية الوطنية إجراءات تأديبية ضد هذا العضو وتبرّأت مما صدر عنه، مع تأكيد رئيس الجمعية أن هذه الأخيرة تنشط وفق قانونها الأساسي ونفس الشيء بالنسبة لنادي "روطاري تلمسان" الذي توقف أعضاؤه عن النشاط منذ 2010 ولم يصدر عنهم أي بيان تعزية. وقد أكد بدوي أن مصالحه حريصة على التطبيق الصارم للقانون، وستتصدى لكل المحاولات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والنظام العام أو المساس بوحدة الجزائر أو رموز الأمة وثوابتها.