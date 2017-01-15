وأخيرا يفيق ولد علي

توعّد وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، خلال اجتماع مع الأمناء العامين للاتحاديات الرياضية بالضرب بيد من حديد في حال تسجيل أي تجاوزات في انتخابات الاتحاديات مطلع السنة الجارية، مضيفا أن التحقيقات الأولوية كشفت عن تجاوزات في انتخاب الرابطات الولائية. ولأول مرة يتحدث ولد علي بنبرة التهديد، بعد جملة من الفضائح التي عرفها القطاع في السنة الماضية، من دون أي تحرّك منه ولا حتى فتح تحقيقات؛ فهل تهديد ولد علي استفاقة متأخّرة منه أم أنه مجرد كلام للاستهلاك فقط؟