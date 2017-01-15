بوشوارب يهدّد الفرنسيين بالطرد

هدّد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، شركة «توتال» الفرنسية التي ينتظر منها إطلاق مشروع استثماري لبناء مصنع زيوت التشحيم بولاية وهران، بالطرد من الجزائر في حال استمرار تماطلها في تجسيد المشروع الذي كان من المنتظر انطلاقه قبل أكثر من 4 سنوات. وتوعّد الوزير بوشوارب، خلال الزيارة التي قام بها إلى موقع الشركة بالمنطقة الصناعية بوهران باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها، من خلال سحب المشروع والأرضية منها وطردها نهائيا؛ لأنه ليس هناك وقت لتضييعه، كون الشركة انطلقت في المشروع منذ سنة ونصف قبل مجيئه إلى القطاع و3 سنوات أخرى بعد تعيينه على رأس القطاع، من دون تجسيد المشروع؛ فهل سيفعلها بوشوارب وينهي عبث بعض الشركات الفرنسية في الجزائر، التي تريد أن تمارس «الطراباندو» فقط، عوض التصنيع؟