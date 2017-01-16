طمأن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، الجزائريين بأنهم في أياد أمينة بعدما وصفهم بأبناء الدولة، قائلا: «اطمئنوا الدولة لن تقهر أولادها»، في إشارة إلى أولئك الذين يسعون لإثارة الفوضى والبلبلة لتحقيق المطالب، حيث أكد الوزير أمام قرابة 20 نقابة عمالية بأن الدولة تسعى لتجسيد كل مطالبهم وفق ما يتماشى وإمكاناتها، مشيرا إلى أن الوضعية التي تعيشها في الوقت الراهن لن تثنيها عن تلبية المطالب الواجب تلبيتها، كما أنها بالمقابل لن تدفعها إلى هضم حقوق أبنائها، فالواجب ـ يقول الوزير ـ هو مسايرة الأوضاع في كنف الحوار والتنسيق المتبادل.