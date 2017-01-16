تذبذب في توزيع الماء بسبب انقطاع الكهرباء

أرجع وزير الموارد المائية والبيئة، عبد القادر والي، أسباب التذبذب في توزيع مياه الشرب بولاية معسكر إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، والتي تتسبّب في تعطّل مضخّات دفع وجرّ المياه. واعترف الوزير في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن ولاية معسكر، سي فضيل، حول وجود خلل في التزود بالماء الشروب عبر عدد من بلديات الولاية في الصيف الماضي، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية تعمل على تحسين خدمة إيصال الماء لجميع المواطنين بتسجيل وإنجاز الكثير من المشاريع التنموية الضخمة التابعة لقطاعه التي ستكون بمثابة الفصل بين المعاناة مع نقص التزوّد.